Студенты РГРТУ защитили свои проекты в рамках программы «Мой стартап»

В «Точке кипения» прошли защиты проектов Акселерационной программы «Школа технологического предпринимательства „Мой стартап“». Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Их оценивали 14 экспертов из разных областей, среди которых — люди с научными званиями. Председателем экспертной комиссии стала заместитель гендиректора ИНТЦ «Аэрокосмическая долина» Алла Косицына.
Молодые люди и девушки представили 10 разных проектов — от концепции до прототипа или MVP:
- Система ранней диагностики заболеваний по данным медицинских изображений
- Акустическая система обнаружения пеленгации различных видов угроз
- Робот-водитель автомобиля
- Мобильная система измерения объема сыпучих продуктов
- Туристическое приложение
- Карманный аппарат мониторинга ЭКГ
- Разработка металлоискателя для поиска осколков (биомедицина)
- Беспроводная система мониторинга окружающей среды с ретрансляцией данных
- Система оптической связи с беспилотниками
- XR-ассистент для производственного персонала
У всех участников были наставники из числа преподавателей и аспирантов университета.
По словам исполняющего обязанности ректора РГРТУ Сергея Банникова, одной из важнейших задач вуза является развитие научной деятельности, поддержка талантливых молодых специалистов, чтобы было кому возглавлять и стимулировать инновации в различных отраслях экономики, включая информационные технологии, здравоохранение, аэрокосмическую отрасль и другие.