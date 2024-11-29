Студенты РГРТУ защитили свои проекты в рамках программы «Мой стартап»

В «Точке кипения» прошли защиты проектов Акселерационной программы «Школа технологического предпринимательства „Мой стартап“». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Их оценивали 14 экспертов из разных областей, среди которых — люди с научными званиями. Председателем экспертной комиссии стала заместитель гендиректора ИНТЦ «Аэрокосмическая долина» Алла Косицына.

Молодые люди и девушки представили 10 разных проектов — от концепции до прототипа или MVP:

Система ранней диагностики заболеваний по данным медицинских изображений

Акустическая система обнаружения пеленгации различных видов угроз

Робот-водитель автомобиля

Мобильная система измерения объема сыпучих продуктов

Туристическое приложение

Карманный аппарат мониторинга ЭКГ

Разработка металлоискателя для поиска осколков (биомедицина)

Беспроводная система мониторинга окружающей среды с ретрансляцией данных

Система оптической связи с беспилотниками

XR-ассистент для производственного персонала

У всех участников были наставники из числа преподавателей и аспирантов университета.

По словам исполняющего обязанности ректора РГРТУ Сергея Банникова, одной из важнейших задач вуза является развитие научной деятельности, поддержка талантливых молодых специалистов, чтобы было кому возглавлять и стимулировать инновации в различных отраслях экономики, включая информационные технологии, здравоохранение, аэрокосмическую отрасль и другие.