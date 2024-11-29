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Студенты РГРТУ защитили свои проекты в рамках программы «Мой стартап»

В «Точке кипения» прошли защиты проектов Акселерационной программы «Школа технологического предпринимательства „Мой стартап“». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Их оценивали 14 экспертов из разных областей, среди которых — люди с научными званиями. Председателем экспертной комиссии стала заместитель гендиректора ИНТЦ «Аэрокосмическая долина» Алла Косицына.

Молодые люди и девушки представили 10 разных проектов — от концепции до прототипа или MVP:

  • Система ранней диагностики заболеваний по данным медицинских изображений
  • Акустическая система обнаружения пеленгации различных видов угроз
  • Робот-водитель автомобиля
  • Мобильная система измерения объема сыпучих продуктов
  • Туристическое приложение
  • Карманный аппарат мониторинга ЭКГ
  • Разработка металлоискателя для поиска осколков (биомедицина)
  • Беспроводная система мониторинга окружающей среды с ретрансляцией данных
  • Система оптической связи с беспилотниками
  • XR-ассистент для производственного персонала

У всех участников были наставники из числа преподавателей и аспирантов университета.

По словам исполняющего обязанности ректора РГРТУ Сергея Банникова, одной из важнейших задач вуза является развитие научной деятельности, поддержка талантливых молодых специалистов, чтобы было кому возглавлять и стимулировать инновации в различных отраслях экономики, включая информационные технологии, здравоохранение, аэрокосмическую отрасль и другие.