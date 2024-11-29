Рязанские полицейские выдворили из России группу иностранцев

В сопровождении полицейских судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили из России группу иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что четверых мигрантов полицейские задержали во время рейдов. Они находились в России с нарушением правил въезда либо режима пребывания в стране. Суд принял решения о принудительном выдворении мигрантов за пределы России с запретом на въезд на срок до 10 лет.

Еще один гражданин страны Среднеазиатского региона недавно отбыл наказание в исправительной колонии за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере и подлежал депортации.

В сопровождении полицейских судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт «Домодедово», после чего за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности.