Рязанцы рассказали о свалке с крысами и тараканами в Приокском районе

По словам местных жителей, проблема существует уже несколько лет.

Рязанцы рассказали о свалке с крысами и тараканами в Приокском районе. Об этом в пятницу, 29 ноября, в редакцию РЗН. Инфо написали читатели.

«На улице Карла Маркса 5 возле парковки общественной бани, находится свалка, которая кишит крысами и тараканами. Администрация на явные нарушения санитарных норм, как и на наши обращения, не реагирует вовсе», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, проблема существует уже несколько лет.