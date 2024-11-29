Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
Сбт, 30
Вск, 01
ЦБ USD 107.74 -1.84 30/11
ЦБ EUR 114.31 -1.83 30/11
Нал. USD 104.60 / 107.00 29/11 18:45
Нал. EUR 111.60 / 110.00 29/11 18:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
26 ноября 13:52
3 264
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 16:48
4 022
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
6 816
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
11 166
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали о свалке с крысами и тараканами в Приокском районе
По словам местных жителей, проблема существует уже несколько лет.

Рязанцы рассказали о свалке с крысами и тараканами в Приокском районе. Об этом в пятницу, 29 ноября, в редакцию РЗН. Инфо написали читатели.

«На улице Карла Маркса 5 возле парковки общественной бани, находится свалка, которая кишит крысами и тараканами. Администрация на явные нарушения санитарных норм, как и на наши обращения, не реагирует вовсе», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, проблема существует уже несколько лет.