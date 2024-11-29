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Рязанца заподозрили в распространении порнографических материалов
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанца заподозрили в распространении порнографических материалов. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По информации киберполиции, 44-летний житель областного центра завел в одной из социальных сетей фейковый аккаунт, с которого сделал рассылку мужчинам с собственными фотографиями интимного характера.

Сотрудники ОБК УМВД совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по Железнодорожному району Рязани обследовали коттедж подозреваемого и изъяли технику с доказательной информацией.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы.