Рязанца заподозрили в распространении порнографических материалов

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Рязанца заподозрили в распространении порнографических материалов. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По информации киберполиции, 44-летний житель областного центра завел в одной из социальных сетей фейковый аккаунт, с которого сделал рассылку мужчинам с собственными фотографиями интимного характера.

Сотрудники ОБК УМВД совместно с коллегами из уголовного розыска ОМВД России по Железнодорожному району Рязани обследовали коттедж подозреваемого и изъяли технику с доказательной информацией.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Ему грозит до шести лет лишения свободы.