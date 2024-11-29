Российская армия освободила Воровское и Раздольное в ДНР

Также ВС России за неделю в ходе СВО уничтожили 2 установки с баллистическими ракетами «Гром-2» и установку противокорабельного комплекса ВСУ «Нептун».

Российская армия освободила Воровское и Раздольное в ДНР. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

Также ВС России за неделю в ходе СВО уничтожили 2 установки с баллистическими ракетами «Гром-2» и установку противокорабельного комплекса ВСУ «Нептун».

Отмечается, что российские средства ПВО сбили за неделю 10 ракет ATACMS.