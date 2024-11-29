Рогов: Россия близка к перерезанию важного для ВСУ транспортного коридора

Российские военные продвинулись на пару километров севернее Ясной Поляны в сторону села Константинополь, через которое проходит основная линия снабжения группировки ВСУ в Курахово. Военные близки к перерезанию стратегически важного для противника транспортного коридора.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска близки к перерезанию линии снабжения группировки ВСУ в городе Курахово на западе ДНР. Об этом в пятницу, 29 ноября, он сообщил РИА Новости.

По словам Рогова, российские военные продвинулись на пару километров севернее Ясной Поляны в сторону села Константинополь, через которое проходит основная линия снабжения группировки ВСУ в Курахово.

«Наша армия близка к перерезанию стратегически важного для противника транспортного коридора. До взятия трассы под огневой контроль остались считанные километры», — приводятся его слова.