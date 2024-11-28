Жалобу на приговор по делу фигуранта «Сети"* пересмотрят

Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции по жалобе на приговор осужденному на 24 года колонии участнику террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Максиму Иванкину. Адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик заявил, что дело направили в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение.

Верховный суд постановил пересмотреть жалобу на приговор фигуранту дела «Сети"*. Об этом 27 ноября сообщило ТАСС.

Как указано в публикации, Верховный суд РФ отменил решение апелляционной инстанции по жалобе на приговор осужденному на 24 года колонии участнику террористического сообщества «Сеть» (запрещено в России) Максиму Иванкину. Агентству адвокат потерпевшей стороны Алексей Михальчик заявил, что дело направили в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение.

Отмечается, что в феврале 2024 года Рязанский областной суд приговорил Иванкина, обвиняемого в убийстве двух человек, к 24 годам колонии.

В июне апелляция оправдала его по одному из эпизодов убийства. Прокуратура и потерпевшая сторона обжаловали апелляционное решение в Верховном суде РФ.

«Мы надеемся, что при повторном рассмотрении дела будет признан законным приговор Рязанского областного суда», — заявил адвокат ТАСС.

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*дело «Сети» — дело об организации группы людей для свержения государственная строя, признана в РФ террористической