Михаила Ромодина назначили заместителем мэра Рязани

Ромодин будет курировать работу управления дорожного хозяйства и транспорта, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления административно-технической инспекции, аппарат административных комиссий.

Михаила Ромодина назначили заместителем мэра Рязани. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Распоряжение о его назначении подписал Виталий Артемов. Ранее Михаил Ромодин исполнял обязанности заместителя мэра.

Ромодин будет курировать работу управления дорожного хозяйства и транспорта, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления административно-технической инспекции, аппарат административных комиссий.

Также 28 декабря назначили префектов трех районов города. Префектом Железнодорожного района стал Олег Морозов, префектом Московского района — Сергей Горбунов, префектом Октябрьского района — Кирилл Горелов. Ранее все они курировали соответствующие районы в составе МКУ «Управление по делам территорий». Напомним, префектуры введены в структуру администрации города.