В Архангельске три человека погибли при попытке проехать по разведенному мосту
В Архангельске три человека погибли при попытке проехать по разведенному мосту. Об этом пишут «Плохие новости».
Отмечается, что 20-летние Ольга и Георгий возвращались из областного центра в поселок Катунино на такси.
Водитель не знал о том, что Краснофлотский мост разведен.
Легковушка при попытке преодолеть препятствие «улетела» в реку Северная Двина.
Тело девушки выбросило из салона.
Машину искали несколько дней — в искореженном салоне зажало тела молодого человека и водителя.