В Архангельске три человека погибли при попытке проехать по разведенному мосту

В Архангельске три человека погибли при попытке проехать по разведенному мосту. Об этом пишут «Плохие новости».

Отмечается, что 20-летние Ольга и Георгий возвращались из областного центра в поселок Катунино на такси.

Водитель не знал о том, что Краснофлотский мост разведен.

Легковушка при попытке преодолеть препятствие «улетела» в реку Северная Двина.

Тело девушки выбросило из салона.

Машину искали несколько дней — в искореженном салоне зажало тела молодого человека и водителя.