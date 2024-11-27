В России разработали новую систему для защиты объектов от атаки БПЛА
Она представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб. Разработка способна выдержать нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.
В России разработали новую систему для защиты объектов от атаки БПЛА. Об этом пишет «РИА Новости».
Технология представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб. Она способна выдержать нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.
Система успешно прошла испытания.