В России разработали новую систему для защиты объектов от атаки БПЛА

Она представляет собой надежную конструкцию, состоящую из сеток, соединенных с несущими стойками с помощью тросов и омегообразных скоб. Разработка способна выдержать нагрузку бетонного блока весом в несколько тонн.