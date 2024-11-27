В России предложили чинить автомобили по ОСАГО подержанными запчастями
По данным авторов, такая мера поможет сократить сроки и стоимость ремонта, хоть и в ущерб качеству.
В России предложили чинить автомобили по ОСАГО подержанными запчастями. Об этом сообщают «Известия».
Причиной этому стали санкции, рост цен и дефицит импортных деталей.
Отмечается, что инициативу проработают соответствующие министерства.
По данным авторов, такая мера поможет сократить сроки и стоимость ремонта, хоть и в ущерб качеству.