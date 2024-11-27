Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
Чтв, 28
Птн, 29
ЦБ USD 105.06 1.27 27/11
ЦБ EUR 110.49 1.62 27/11
Нал. USD 106.60 / 107.15 27/11 13:25
Нал. EUR 111.46 / 110.00 27/11 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» подарит рязанцам набережную с причалом и академию художе...
29 ноября ГК «Зеленый сад» исполняется 24 года. По слож...
Вчера 13:52
1 196
Ипотечный кризис: стоит ли рязанцам покупать квартиру сейчас?
Допустим, вы взяли ипотечный кредит на 3 миллиона рубле...
25 ноября 2024 16:48
2 071
Современное искусство в Рязани: мурал «Сувенир» в центре города от Але...
На мурале «Сувенир» изображен молодой человек, стилизов...
21 ноября 11:55
5 015
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
12 ноября Сбербанк отметил свое 183-летие. О том, куда...
15 ноября 17:35
9 393
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили не облагать выплаты по больничному НДФЛ
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом. Это компенсация, которую гражданин получает в случае потери трудоспособности из-за заболевания или травмы, а также ухода за больным членом семьи.

В Госдуме предложили не облагать выплаты по больничному НДФЛ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По словам авторов, в 2023 году общая сумма выплаченных пособий по больничному составила 600 миллиардов рублей. И с этих денег россияне еще заплатили подоходный налог.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом. Это компенсация, которую гражданин получает в случае потери трудоспособности из-за заболевания или травмы, а также ухода за больным членом семьи.