В Госдуме предложили не облагать выплаты по больничному НДФЛ

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом. Это компенсация, которую гражданин получает в случае потери трудоспособности из-за заболевания или травмы, а также ухода за больным членом семьи.

В Госдуме предложили не облагать выплаты по больничному НДФЛ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По словам авторов, в 2023 году общая сумма выплаченных пособий по больничному составила 600 миллиардов рублей. И с этих денег россияне еще заплатили подоходный налог.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выплата по больничному не является доходом. Это компенсация, которую гражданин получает в случае потери трудоспособности из-за заболевания или травмы, а также ухода за больным членом семьи.