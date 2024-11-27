Павел Малков посетил конференцию, посвященную укреплению духовно-нравственных ценностей

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, нужно поддерживать. Об этом он сказал во время межрегиональной конференции «Обеспечение прав человека в механизме реализации государственной политики укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которая прошла на площадке областной библиотеки имени Горького с участием представителей института уполномоченного по правам человека из двенадцати регионов страны, сообщила пресс-служба облправительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что проекты, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей, нужно поддерживать. Об этом он сказал во время межрегиональной конференции «Обеспечение прав человека в механизме реализации государственной политики укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей», которая прошла на площадке областной библиотеки имени Горького с участием представителей института уполномоченного по правам человека из двенадцати регионов страны, сообщила пресс-служба облправительства.

Конференция организована аппаратом Уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Помимо пленарного заседания, состоялись четыре тематические секции. Участники обсудили вопросы продвижения семейных ценностей, сохранения исторической памяти и преемственности поколений, межконфессионального и межнационального согласия, защиты и поддержки семей с детьми, соблюдения прав человека, а также темы развития добровольчества, патриотического воспитания.

Павел Малков отметил, что сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей России — особо важное направление работы. Проекты, которые на это направлены, должны получать необходимую поддержку.

«Президент не раз подчеркивал, что это один из национальных приоритетов развития страны. Сейчас очень большое количество самых разных попыток дестабилизировать общество, переписать историю, навязать самые разные сомнительные принципы, которые абсолютно нам чужды. Мы должны уметь противостоять этому, дать достойный ответ на все провокации и постоянно, каждый день работать в этом направлении», — сказал глава региона.

Павел Малков подчеркнул, что необходимо, в том числе, усиливать работу в информационном пространстве, выстраивать грамотную стратегию, основанную на пропаганде многовековой истории и духовно-нравственных традициях народов России. Уделять повышенное внимание патриотическому воспитанию детей, активизировать взаимодействие с молодежными организациями, движением добровольцев.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод отметил важность того, что конференция проходит именно в Рязанской области.

«Это регион с богатой историей, прекрасными культурными и духовными традициями. Видно, с какой любовью, с каким теплом жители сохраняют это наследие. Важно, что в этой значимой работе по укреплению нравственных ориентиров в обществе участвуют буквально все поколения», — сказал он и добавил, что успешный опыт регионов в этом направлении необходимо распространять.

В работе поучаствовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Михаил Максимов, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод (по видеоконференцсвязи), советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Вера Ковалева, Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина, член Общественной палаты РФ Ольга Воронова, митрополит Рязанский и Михайловский Марк, депутат Рязанской областной Думы, участник СВО Роман Иголкин, руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Маскаева, представители органов власти, участники СВО и локальных войн, члены семей военнослужащих, представители общественных организаций, студенты и школьники.