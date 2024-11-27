Напротив Кремлевского вала появится смотровая площадка
Отмечается, что ранее в соцсетях появилась фотография «некой конструкции», которую устанавливают напротив кремлевского вала. Рязанцы опасались, что в этом месте могут построить дом или торговый объект.
Напротив Кремлевского вала появится смотровая площадка. Об этом сообщает в Telegram-канале «МЦУ. Рязань».
Отмечается, что ранее в соцсетях появилась фотография «некой конструкции», которую устанавливают напротив кремлевского вала.
Рязанцы опасались, что в этом месте могут построить дом или торговый объект.
От цирка до вала ведутся масштабные работы по созданию комфортной прогулочной зоны, которая войдет в Большой пешеходный маршрут Рязани.
Уже созданы удобные пешеходные дорожки, высажены растения, установят современные уличные светильники и лавочки.
С новой смотровой площадки можно будет сделать фото на фоне вала.
Для Рязани специально построенная смотровая площадка станет первой в городе.