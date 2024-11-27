Малков встретился с матерями и женами военнослужащих СВО и участников локальных войн

Глава региона подчеркнул большую роль матери в воспитании патриотов и значение подвига их сыновей и супругов для Отечества.

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественном приеме, организованном для матерей, жен и вдов участников локальных войн и специальной военной операции и приуроченном ко Дню матери.

Глава региона подчеркнул большую роль матери в воспитании патриотов и значение подвига их сыновей и супругов для Отечества.

«Наш президент сказал, что основа самосознания любого человека, основа его ценностных ориентиров закладывается в семье личным примером родителей. Все это абсолютно правильно. Все в жизни идет из семьи, а семьи военнослужащих — это особые люди со своим внутренним стержнем и своим кодексом чести. Гордимся вашими близкими, всеми, кто защищает Отечество, кто погиб за него. Наша задача сделать так, чтобы каждая воинская семья всегда чувствовала заботу и внимание. Можете рассчитывать на поддержку регионального правительства и лично мою», — отметил он.

В ходе общения Павел Малков поблагодарил рязанок за активную общественную работу, участие в патриотическом воспитании молодежи, волонтерской деятельности, большой вклад в воспитание достойных граждан страны.

В рамках мероприятия состоялся концерт творческих коллективов и сольных исполнителей. Прозвучали песни о матерях, семьях, патриотические композиции.