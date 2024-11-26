В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом
Всего за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 162 случая заболевания коронавирусом, 9 заболевших госпитализированы.
В Рязанской области выросла заболеваемость коронавирусом. Об этом сообщает портал «Объясняем РФ».
Всего за прошедшую неделю в регионе зафиксировали 162 случая заболевания коронавирусом, 9 заболевших госпитализированы.
За тот же период в Рязанской области от болезни выздоровели 102 человека.
Напомним, на прошлой неделе в регионе зарегистрировали 136 случаев COVID-19.