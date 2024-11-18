В Рязанской области за неделю более ста человек заболели коронавирусом

На территории Рязанской области зарегистрировали 136 случаев COVID-19, что ниже предыдущей недели на 4,2 процента.

В Рязанской области за прошедшую неделю, с 11 по 17 ноября, более ста человек заболели коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Как указано в публикации, на территории Рязанской области зарегистрировали 136 случаев COVID-19, что ниже предыдущей недели на 4,2 процента.

В ведомстве напомнили, что соблюдение правил личной гигиены позволит значительно снизить риск заболевания острыми респираторными инфекциями.