В России испытали новый беспилотник с огнеметом
Разработку назвали «Горыныч 2.0».
В России испытали новый беспилотник с огнеметом. Об этом сообщает ТАСС.
Тестирование проходило в центре компетенций «Крымский беспилотник».
Дрон с названием «Горыныч 2.0» разрабатывали несколько месяцев. Устройство может многократно выбрасывать мощную струю зажигательной смеси.
Среди целей применения этой модели — поражение беспилотников со связью «Старлинк» и оптоволоконным кабелем путем деформации стеклопластиковых и других элементов конструкции, повреждение оптоволоконных каналов связи, разминирование, плановый поджог поверхности земли, стационарных и мобильных объектов.