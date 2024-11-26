В России испытали новый беспилотник с огнеметом

Разработку назвали «Горыныч 2.0».

В России испытали новый беспилотник с огнеметом. Об этом сообщает ТАСС.

Тестирование проходило в центре компетенций «Крымский беспилотник».

Дрон с названием «Горыныч 2.0» разрабатывали несколько месяцев. Устройство может многократно выбрасывать мощную струю зажигательной смеси.

Среди целей применения этой модели — поражение беспилотников со связью «Старлинк» и оптоволоконным кабелем путем деформации стеклопластиковых и других элементов конструкции, повреждение оптоволоконных каналов связи, разминирование, плановый поджог поверхности земли, стационарных и мобильных объектов.