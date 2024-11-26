Россияне смогут оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

Снять его можно в банке или МФЦ.

Россияне смогут оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги». Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, Кабмин хочет разрешить гражданам оформлять самозапрет на кредиты через «Госуслуги» или приложение банков, снять его можно в банке или МФЦ.

Также он рассказал, что госорганам, банкам и операторам связи РФ в рамках борьбы с кибермошенничеством могут запретить общаться с клиентами через мессенджеры.