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На благоустройство Нижнего парка в Рязани выделили еще 25 миллионов рублей
Работы в парке завершат до 25 декабря.

На благоустройство Нижнего парка выделили 25 250 650 рублей из бюджета города Рязани. Об этом сообщает сайт госзакупок.

В рамках нового этапа благоустройства в парке уложат тротуарную плитку, установят скамейки и разобьют клумбы с многолетними цветами. Для озеленения территории высадят новые деревья и кустарники, среди которых ели, клены, можжевельники. Территорию для выполнения работ огородят от уже благоустроенного участка парка, чтобы избежать повреждений от техники.

Работы в парке завершат до 25 декабря.

Напомним, Нижний городской парк открыли 9 октября.

Ранее сообщалось, что на благоустройство первого этапа Нижнего парка потратили 202,6 миллиона рублей.