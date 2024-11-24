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В Рязани студентку академии ФСИН нашли повешенной

В Рязани студентку 3 курса академии ФСИН нашли повешенной. Об этом РЗН. инфо сообщили сразу несколько источников.

Девушку 2004 года рождения обнаружили мертвой на съемной квартире 17 ноября. Она приехала из Пензенской области.

Отмечается, что ее отец — генерал в отставке, а дядя — высокопоставленный офицер ФСИН.

Редакция написала официальный запрос в академию, однако оперативно получить на него ответ не удалось. В СУ СКР Рязанской области от комментариев воздержались.