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Стало известно, за сколько «Орешник» долетит до Европы
«Орешник» может долететь до любого города Европы менее чем за 20 минут.

Стало известно, за сколько российская баллистическая ракета «Орешник» долетит до Европы. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По данным издания, «Орешник» может долететь до любого города Европы менее чем за 20 минут.

Как указано в публикации, если ее запустят с ракетного полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, то он долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима — за 13-14, до Брюсселя — за 14-15, до Парижа — за 15-16, а до Лондона — за 16-17.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал видео удара ракеты «Орешник».