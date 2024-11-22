В опергруппе Рязанской области рассказали о последствиях прошедшего урагана

Ночью в экстренные службы поступали сообщения о частичных аварийных отключениях электроснабжения по всей территории области. Восстановить электроснабжение планируют до 18.00.

В опергруппе Рязанской области рассказали о последствиях прошедшего урагана. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале опергруппы в пятницу, 22 ноября.

Отмечается, что ночью в экстренные службы поступали сообщения о частичных аварийных отключениях электроснабжения по всей территории области.

В настоящее время к аварийно-восстановительным работам привлечены 102 бригады, 220 человек и 102 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируют до 18.00.

Ранее были опубликованы кадры последствий в Рязани. В Ухолове сильный ветер сорвал крышу со здания.

Фото: паблик «Новости Рязани ВКонтакте»