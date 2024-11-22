Опубликованы новые кадры последствий урагана в Рязани
В Шлаковом ветер сдул остановку, на улице Ленинского комсомола дерево упало и перегородило дорогу. На улице Свободы рухнули строительные леса.
Опубликованы новые кадры последствий урагана в Рязани. Фото опубликовали в Telegram-канал «Топор 18+ Рязань» и «Вестник Рязани».
Ночью из-за урагана обрушился фасад дома на улице Профессора Никулина.
В Шлаковом ветер сдул остановку, на улице Ленинского комсомола дерево упало и перегородило дорогу. На улице Свободы рухнули строительные леса.
Ранее рязанцы уже делились кадрами с последствиями урагана. Напомним, ветер достигал 25 м/с.