Рязанка обратилась в программу «Мужское и женское», чтобы помочь возлюбленному

В программу обратилась Анастасия Палагина из Рязани. Она просит лишить бывшую жену своего жениха родительских прав.

Рязанка обратилась в программу «Мужское и женское», чтобы помочь возлюбленному. Выпуск программы показали на «Первом канале» в четверг, 21 ноября.

В программу обратилась Анастасия Палагина из Рязани. Она просит лишить бывшую жену своего жениха родительских прав. У него есть дочь от прошлого брака, но его бывшая жена, Ангелина, запрещает ему видеться с девочкой и сама планирует лишить его родительских прав. В программе выяснилось, что молодой человек не платит алименты на ребенка. У него имеется большая задолженность.

Анастасия хочет забрать ребенка и воспитывать его вместе со своим женихом. Пара знакома с первого класса — уже 18 лет, но живут вместе лишь месяц. По словам жениха и его матери, Ангелина плохо обращается с дочерью.