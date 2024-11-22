Рязанцы выступили против нового проекта ЖК в центре города

В четверг, 21 ноября, в Рязани прошли публичные слушания по изменениям в проекте планировки территории в границах Касимовского шоссе, улиц Новой и Совхозной.

В четверг, 21 ноября, в Рязани прошли публичные слушания по изменениям в проекте планировки территории в границах Касимовского шоссе, улиц Новой и Совхозной.

Речь шла про жилой комплекс «Мартовский». Разработчик проекта Владимир Михайленко рассказал, что планируется увеличить этажность семи высоток, а также построить еще одну десятиэтажку. Также в подземной парковке сокращается количество машино-мест с 280 до 156.

Участники слушаний заметили несоответствие проекта планировки территории целиком и действительности. По их словам, место планируемой парковки для будущих жителей ЖК в реальности занимает десятиэтажный дом.

Также рязанцы посетовали, что ближайшие школы уже переполнены, а в планах лишь реконструкция действующей школы № 36.

Кроме того, участники слушаний отметили, что в проекте нет точных сроков строительства детсадов, а указано их наличие.

Присутствующие возмутились отсутствием скверов и зеленых зон в проекте. В ответ на недовольства проектировщик предложил рязанцам для прогулок крышу подземной парковки.

Также местные жители столкнулись с проблемами после строительства новых домов ЖК: жительница дома 2/4 1-го Совхозного проезда, заявила, что из-за новостроек первые этажи «утопают в канализации», а коммунальные службы бездействуют.

По словам участников слушаний, они не смогли получить от разработчика проекта внятных ответов на заданные вопросы.