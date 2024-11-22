Путин провел совещание с представителями ОПК и руководством Минобороны

Глава государства заявил о наличии у России запаса гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности «Орешник». Он добавил, что испытания комплекса прошли успешно и будут продолжены в боевых условиях, в зависимости от угроз безопасности страны.

Президент Владимир Путин провел совещание с представителями оборонно-промышленного комплекса и руководством Минобороны. Об этом пишут «Известия».

Глава государства заявил о наличии у России запаса гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности «Орешник». Он добавил, что испытания комплекса прошли успешно и будут продолжены в боевых условиях, в зависимости от угроз безопасности страны.

«Создатели ракетной системы „Орешник“ — те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», — пообещал верховный главнокомандующий.

Он добавил, что ракетный комплекс не имеет аналогов в мире и систем противодействия, также он является новой разработкой, а не модернизацией советских технологий.

Ранее в Кремле анонсировали совещание Владимира Путина 22 ноября.