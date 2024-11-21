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Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
В ближайшие часы ожидаются порывы до 22-27 м/с.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение из-за сильного ветра. Сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по региону.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта с волнами в период с 12:00 21 ноября до 9:00 22 ноября на территории Рязанской области ожидается очень сильный ветер порывами до 22-27 м/с.

Также возможны осадки, местами сильные в виде дождя, мокрого снега, местами метель, на дорогах гололедица.

Управление МЧС России по Рязанской области переведено в режим повышенной готовности.