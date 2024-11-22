Крымов попросил суд на обжаловании приговора вывести выпускников академии ФСИН

Напомним, Александра Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение в присвоении или растрате денег в особо крупной размере. Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Экс-руководитель написал явку с повинной.

Осужденый на шесть лет за растрату бюджетных денег экс-глава академии ФСИН Александр Крымов попросил удалить с суда выпускников академии. Это произошло на апелляционном судебном заседании в Облсуде, на котором присутствовала корреспондент РЗН.Инфо.

Крымова подключили к заседанию через видеосвязь. Осужденный не показался на экране, отодвинувшись в сторону от камеры.

«Уважаемый суд, я прошу удовлетворить мое ходатайство об отводе людей, которые окончили академию ФСИН или имеют близких родственников, окончивших академию», — заявил Крымов.

Судебная коллегия пыталась выяснить, кому именно Крымов заявил отвод, но тот ответил, что в условиях СИЗО не смог бы узнать подобную информацию. Из-за того, что осужденный не назвал конкретного человека, которому он заявил отвод, заявление не стали рассматривать.

Когда Крымов брал слово, чтобы заявить ходатайства, он постоянно отклонялся от темы и пытался «поблагадорить» суд. Судья попросил осужденного быть «ближе к теме».

После этого он спросил про совещание с защитниками для согласования позиции на «3-5 минут». Согласование задержалось на 30 минут.

Крымов попросил дополнительное время для того, чтобы новый адвокат, которого наняла за день до заседания жена осужденного, ознакомился с материалами дела.

«Адвокат обязан ознакомиться с материалами дела. Чисто физически я этого сделать не мог. Там более 40 томов», — отметил новый защитник Крымова.

Прокуратура возразила. Прокурор отметила, что следственный изолятор работает с 9 утра — у нового адвоката было время встретиться с Крымовым до начала заседания.

Кроме того, у Крымова два других защитника, которые вели его еще в первой инстанции.

Суд согласился с доводами и дал возможность защитнику встретиться с осужденным Крымовым. Заседание отложили на 29 ноября.

В прошлый раз рассмотрение дела по существу так и не началось. Адвокат осужденного Олег Волченко заявлял суду начались бесконечный ходатайства по разным причинам. Заседание длилось более пяти часов.

Напомним, Александра Крымова задержали 1 августа 2023 года и предъявили обвинение в присвоении или растрате денег в особо крупной размере. Уголовное дело возбудили в апреле 2019 года (о растрате двух миллионов рублей), после чего Крымов покинул должность руководителя. Экс-руководитель написал явку с повинной.

По версии следствия, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года Крымов и его заместитель украли из бюджета академии более 3,7 млн рублей. В Советском районном суде Крымову назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно — распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, на 2 года 6 месяцев. Крымова также лишили специального звания «генерал-майор внутренней службы».