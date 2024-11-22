Артемов назначил и.о. начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани

Палачев приступит к работе в новой должности в понедельник, 25 ноября.

Врио начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани стал Михаил Палачев. Соответствующую информацию разместил в своем Telegram-канале мэр города Виталший Артемов в пятницу, 22 ноября.

Палачев приступит к работе в новой должности в понедельник, 25 ноября.

Ранее он был префектом Советского района.

Напомним, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Николай Ковшов уволился по собственному желанию. В пятницу, 15 ноября, у Ковшова был крайний последний рабочий день в этой должности. Позж стало известно, что врио начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани стала Мария Гермони.