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Врио начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани стала Мария Гермони
Николай Ковшов занимал этот пост с лета 2023 года. Исполняющей обязанности назначена его заместитель Мария Гермони.

Врио начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Рязани стала Мария Гермони. Об этом в понедельник, 18 ноября, сообщило издание «Вид Сбоку».

Как указано в публикации, Николай Ковшов занимал этот пост с лета 2023 года. Исполняющей обязанности назначена его заместитель Мария Гермони.

Напомним, начальник управления энергетики и ЖКХ администрации города Рязани Николай Ковшов уволился по собственному желанию. В пятницу, 15 ноября, у Ковшова был крайний последний рабочий день в этой должности.