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В ДНР во время атаки ВСУ пострадали 12 человек
Также в результате украинских ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остались без электричества и тепла.

В ДНР во время атаки ВСУ пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, 12 человек, включая главу Никитовского района, пострадали в Горловке при обстреле ВСУ.

Также в результате украинских ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остались без электричества и тепла.