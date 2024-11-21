В ДНР во время атаки ВСУ пострадали 12 человек

Также в результате украинских ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остались без электричества и тепла.

В ДНР во время атаки ВСУ пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, 12 человек, включая главу Никитовского района, пострадали в Горловке при обстреле ВСУ.

Также в результате украинских ударов по критической инфраструктуре десятки тысяч жителей Горловки остались без электричества и тепла.