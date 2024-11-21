Свидетелями убийства рязанского пристава Сергея Калужского стали трое детей

Напомним, 1 ноября 2023 года в Недостоеве несколькими выстрелами из автомата убили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Свидетелями убийства рязанского пристава Сергея Калужского, в котором обвиняется Сергей Ананикян, стали три подростка. Об этом стало известно на заседании в Московском районном суде, на котором побывала корреспондент РЗН.Инфо.

На заседании зачитали показания трех несовершеннолетних свидетелей.

Двое из них друзья. Пятиклассники гуляли вместе. Они видели Сергея Калужского со спины на тропинке между домами, у того были пакеты и канистра в руках. Они потеряли пристава из вида, а после услышали серию громких хлопков. На Ананикяне (незнакомом им) была маска на половину лица, черная бейсболка, спортивные брюки, теплая куртка, а за спиной «нечто похожее на автомат». После увиденного подростки вернулись домой. Оставив в квартире вещи, мальчики вернулись на улицу посмотреть, что произошло. До приезда скорой несовершеннолетние подходили к Калужскому — в пакетах рядом с телом «были подарки и какие-то продукты».

Другая несовершеннолетняя свидетельница подумала, что выстрелы были похожи на петарды. Она видела, как Калужский упал на землю. Девочка испугалась, прошла вдоль стены ближайшего дома и убежала. Подросток видела из окна, как собираются люди и спецслужбы на месте преступления.

Также на заседании зачитали показания фельдшеров и медбрата, приехавших на вызов к Калужскому. Как уточнили свидетели, по приезде скорой помощи пульса у убитого не было. После проверки электрокардиограммой бригада зафиксировала биологическую смерть.

Прокурор зачитала протоколы осмотров места преступления. Их следователи проводили несколько раз — в день убийства и позже, когда с помощью металлодетектора искали деформированные пули и другие улики.

Также огласили данные, согласно которым убитый Калужский пользовался услугами гостиничного комплекса «Саванна».

Следующее заседание состоится 28 ноября.

Напомним, 1 ноября 2023 года в Недостоеве несколькими выстрелами из автомата убили начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и Рязанскому району Сергея Калужского.

Спустя несколько дней рязанские оперативники арестовали подозреваемого. Им оказался 44-летний Сергей Ананикян. Он рассказал следствию, что нашел автомат Калашникова в лесу, но не готовился к преступлению. Мотивом убийства стала ревность к бывшей жене.

Сообщалось, что свидетелями убийства могли стать подростки.

На прошлом заседании одна из свидетельниц рассказала, что подсудимый следил за экс-супругой и пытался контролировать ее перемещения, несмотря на развод. Автомат Калашникова, из которого Ананикян стрелял в убитого, нашел рязанец на мусорке позднее. Сначала мужчина подумал, что это игрушечное оружие, но после случайного выстрела вызвал сотрудников полиции.

Все новости об обстоятельствах убийства можно прочитать в сюжете.