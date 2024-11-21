Рязанская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

20 ноября в Москве на XVIII Международном форуме «Транспорт России» зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин наградил регионы, показавшие в текущем году наилучшие результаты по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рязанская область — в числе регионов-лидеров в стране.

Рязанская область вошла в число лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

20 ноября в Москве на XVIII Международном форуме «Транспорт России» зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин наградил регионы, показавшие в текущем году наилучшие результаты по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Рязанская область — в числе регионов-лидеров в стране.

Оценка работы регионов производилась по ряду критериев: достижение показателей эффективности реализации программ дорожной деятельности, исполнительская и финансовая дисциплина, качество реализации объектов, а также организация информационного сопровождения и системы общественного контроля. Лидеров по реализации нацпроекта наградили дипломами и символическими «Золотыми катками». В этом году их вручили Рязанской области и еще 17 регионам России. Также определены 23 победителя по 4 специальным номинациям.

Марат Хуснуллин поблагодарил всех за плодотворную работу и вклад в развитие дорожной отрасли.

«Это достойный результат большой работы. Рязанская область — тоже важное направление развития. Многое делается. Впереди целый ряд важных проектов предстоит реализовать. Надеюсь, что регион будет и дальше работать в этом направлении такими же хорошими темпами», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что в этом году заканчивается национальный проект «Безопасные качественные дороги».

«Это один из самых узнаваемых нацпроектов, его хорошо оценивают жители страны. Благодаря системной поддержке и постоянному вниманию Президента страны, Председателя Правительства, совместной работе с Советом Федерации, Госдумой, систематической штабной работе Минтранса, Минстроя, Минфина и региональных команд у нас все получилось. Огромное спасибо всем работникам транспортной отрасли. В целом нам удалось справиться со всеми задачами», — заявил Марат Хуснуллин.

По его словам, за шесть лет было построено, реконструировано и отремонтировано более 150 тыс. км дорог. Приведена в нормативное состояние дорожная сеть 105 крупнейших городских агломераций. С 2018 года уложен почти 1 млрд кв. м асфальтобетона.

«Регион награжден за достижение наилучших показателей. Высшую отраслевую награду получили 18 регионов, Рязанская область впервые в их числе. Это серьезная оценка работы рязанского дорожного комплекса. Системная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры продолжится в рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, в котором Рязанская область намерена участвовать так же активно», — отметил вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов.