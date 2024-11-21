Компания «Зеленый сад» благоустроит набережную в Борках

Компания «Зеленый сад» начнет благоустройство набережной в Борках. Об этом сообщила пресс-служба застройщика.

Проект рассчитан на 2025-2030 годы. Первые работы по расчистке береговой линии и отсыпке пляжа уже проведены. Это было сделано в ходе подготовки к фестивалю сапбординга «Рязанское Лукоморье», который прошел минувшим летом.

Компания «Зеленый сад» разрабатывает проектную документацию на строительство набережной. К концу 2025 года документы будут готовы. Одновременно с этим в следующем году завершат работы по расчистке и планированию береговой линии Борковского затона. Затем начнется зонирование территории и строительство объектов инфраструктуры.

На набережной появятся пляжная зона, в том числе детский пляж с отмелью, порт для маломерных судов, спортивные площадки, зона для спокойного отдыха, места для барбекю и кемпинга, площадка для наблюдения за птицами, а также беговые и велодорожки.

Для удобства проектом предусмотрено разделение людских потоков по направлениям движения и высоте тротуарных дорожек. Площадки для отдыха с видами на реку будут отделены от пешеходных зон. Также предусматривается логистическая организация беговых зон и велосипедных маршрутов, чтобы не допустить их пересечения. Помимо этого, набережная будет полностью отвечать потребностям маломобильных групп населения. На всем ее протяжении «Зеленый сад» создаст безбарьерную среду.

На первом этапе строительства на набережной планируется возвести административно-хозяйственный пункт, причал с помещениями для ремонта и хранения катеров, пост охраны, зону общепита, раздевалки на территории пляжа, общественные туалеты. Набережная в Борках станет местом ежедневного и круглогодичного общения людей с природой.

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