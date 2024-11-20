В Госдуме предложили отменить подтверждение инвалидности при потере конечностей

Действующие правила требуют, чтобы инвалиды I группы проходили эту процедуру каждые два года, а инвалиды II и III групп — ежегодно.

В Госдуме предложили отменить подтверждение инвалидности при потере конечностей. Об этом пишет URA.RU.

Соответствующие запросы Минздрав и Минтруд РФ направила депутат Ксения Горячева. В обращениях она предлагает рассмотреть возможность изменения данной процедуры.

«Для избежания двойственности в трактовании текста указанного постановления прошу вас уточнить целесообразность прохождения переосвидетельствования (подтверждения инвалидности) инвалидами с ампутированными верхними и/или нижними конечностями», — указано в документе.

Инициатива возникла после круглого стола в Госдуме, где к парламентарию обратились инвалиды, столкнувшиеся с необходимостью регулярного переосвидетельствования. Действующие правила требуют, чтобы инвалиды I группы проходили эту процедуру каждые два года, а инвалиды II и III групп — ежегодно.

Депутат предлагает обсудить, насколько это условие оправдано для людей с ампутированными конечностями, учитывая их стабильное состояние.