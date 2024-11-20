В двух районах Рязанской области построят малоэтажные жилые комплексы

В рабочем поселке Сараи планируют обустроить 49 типовых домов, а в селе Октябрьское Пронского района — 40.

В Сараевском и Пронском районах региона построят малоэтажные жилые комплексы. Соответствующие тендеры общей стоимостью 704 миллиона рублей опубликовали на сайте госзакупок.

В рабочем поселке Сараи планируют обустроить 49 типовых домов. У них будут разные площади: 72, 90 и 115 квадратных метров. Жилой комплекс построят у северо-западной окраины поселка, западнее от улицы Мира. Дома построят на участке 33 га.

Проект разработали для одноэтажных зданий, в каждом будет коридор или прихожая, спальни, кухня-столовая, совмещенный санузел. Для домов площадью 115 квадратов предусмотрены детская и два санузла.

На строительство потратят 359,2 миллиона рублей.

В селе Октябрьское Пронского района появится 40 индивидуальных домов на площади 34 га у южной окраины поселка. У зданий также будет разная площадь: 72, 90 и 115 квадратных метров. Количество спальней и санузлов будет зависеть от размера помещений.

Начальная цена тендера — 345,4 миллиона рублей.

Помимо этого, на территории жилых комплексов обустроят уличные автодороги и озеленят территорию. Строительство произойдет в рамках мероприятий по приобретению жилья на сельской местности области.

Заказчики — администрации муниципальных образований. Будет две очереди строительства. Работы закончат 30 ноября 2025 года.