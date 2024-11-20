На Западе назвали сроки завершения конфликта на Украине

Мирные переговоры между Киевом и Москвой могут начаться в 2025 году, тогда же ожидается прекращение огня.

На Западе назвали сроки завершения конфликта на Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание The Economist.

По информации портала, мирные переговоры между Киевом и Москвой могут начаться в 2025 году.

«В любом случае, по крайней мере сейчас, кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и, когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при таком исходе Украине «придется смириться с потерей части своей территории». Также страна вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО, однако ей могут представить определенные гарантии безопасности.