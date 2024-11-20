Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 20
Чтв, 21
10°
Птн, 22
ЦБ USD 100.03 0.09 20/11
ЦБ EUR 105.73 0.27 20/11
Нал. USD 99.95 / 99.81 20/11 15:25
Нал. EUR 105.35 / 106.00 20/11 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Иван Семенов: «Мы фокусируемся на долгосрочных интересах и потребностя...
15 ноября 17:35
4 098
Дилерская сеть exeed — лучшая в премиальном сегменте по версии рейтинг...
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-п...
15 ноября 11:42
4 468
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 ноября 16:02
21 288
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
37 040
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Западе назвали сроки завершения конфликта на Украине
Мирные переговоры между Киевом и Москвой могут начаться в 2025 году, тогда же ожидается прекращение огня.

На Западе назвали сроки завершения конфликта на Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание The Economist.

По информации портала, мирные переговоры между Киевом и Москвой могут начаться в 2025 году.

«В любом случае, по крайней мере сейчас, кажется весьма вероятным, что обсуждения начнутся в 2025 году, и, когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, вплоть до прекращения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при таком исходе Украине «придется смириться с потерей части своей территории». Также страна вряд ли получит приглашение на вступление в НАТО, однако ей могут представить определенные гарантии безопасности.