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Мэрия Рязани нашла недоработки в капремонте на улице Татарской
Отмечается, что на улице не завершили демонтаж старых опор освещения и не убрали строительный городок подрядчика. По некоторым данным, на улице Татарской нет и самого освещения.

Мэрия Рязани нашла недоработки в капремонте на улице Татарской. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

Отмечается, что на улице не завершили демонтаж старых опор освещения и не убрали строительный городок подрядчика. По некоторым данным, на улице Татарской нет и самого освещения.

Всего специалисты отремонтировали около 1200 метров улицы Татарской. Там уложили новое покрытие на проезжей части, заасфальтировали примыкания в местах выездов из дворовых и прилегающих территорий, отремонтировали тротуары, обустроили парковки, бордюры. На пешеходных переходах уложена тактильная плитка для слабовидящих пешеходов, установлены искусственные неровности. Лестницы и имеющие наклон участки тротуаров оборудованы перилами из нержавеющей стали. На улице установлены светофоры, дорожные знаки, нанесена горизонтальная и вертикальная разметка, оборудовано освещение. На зеленые зоны завезен плодородный грунт и высажено 10 саженцев лип.