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В России более чем в 1,5 раза увеличат выплаты по больничному
Отмечается, что в 2025 году максимальная стоимость дня на больничном вырастет до 5,7 тысяч рублей, в 2026-м — до 6,8 тысяч.

В России более чем в 1,5 раза увеличат выплаты по больничному. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Минтруда.

Отмечается, что в 2025 году максимальная стоимость дня на больничном вырастет до 5,7 тысяч рублей, в 2026-м — до 6,8 тысяч.

Напомним, что размер выплаты рассчитывается индивидуально для каждого работника на основании его стажа и дохода.