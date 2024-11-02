Лавров: Украина потеряла три шанса договориться с Россией

Лавров также отметил, что чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше у него территорий.

Украина потеряла три шанса договориться с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его цитирует РБК.

«Первый шанс Киев упустил вместе с Крымом в 2014 году. Затем Минские соглашения в феврале 2015, регулирующие ситуацию в Донбассе», — отметил Лавров.

По его словам, третьим шансом были Стамбульские соглашения в апреле 2022 года.

Лавров также отметил, что чем дольше Киев срывает договоренности, тем меньше у него территорий.