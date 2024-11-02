Экспертный совет Минстроя осмотрел объекты в Рязани, благоустроенные по нацпроекту «Жилье и городская среда»

В субботу, 2 ноября, губернатор Павел Малков поучаствовал в выездном заседании Экспертного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по формированию комфортной городской среды, которое состоялось в Рязанской области.

В субботу, 2 ноября, губернатор Павел Малков поучаствовал в выездном заседании экспертного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по формированию комфортной городской среды, которое состоялось в Рязанской области. Оно прошло под председательством заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексея Ересько, сообщила пресс-служба областного правительства.

На заседании обсуждались вопросы реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Говорили о развитии и благоустройстве территорий, сохранении знаковых мест, создании востребованных объектов, адаптации общественных пространств для маломобильных граждан, озеленении территорий, внедрении дизайн-кодов поселений и других направлениях работы.

Также были рассмотрены предложения и проекты в области формирования нормативно-правовой базы. Отмечено, что с 2017 года в рамках проекта ФКГС в стране благоустроено 79243 дворовые территории и 37416 общественных пространств. По поручению президента реализация проекта ФКГС будет продолжена до 2030 года. Он войдет в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Павел Малков поблагодарил Минстрой России за выбор региона местом проведения заседания Экспертного совета и поддержку Рязанской области. Он отметил эффективность проекта формирования комфортной городской среды.

«Программа ФКГС национального проекта „Жилье и городская среда“ реализуется по поручению Президента, и дает огромные возможности для регионов. Мы ими всеми стараемся максимально пользоваться, и сами активно вкладываем в благоустройство средства из областного и муниципальных бюджетов. Создаем комфортные пространства для жителей наших населенных пунктов. Если им будет комфортно, то и туристы будут чаще приезжать в Рязанскую область», — сказал губернатор.

Экспертному совету представили работу по формированию комфортной городской среды, которая проводится в регионе. Павел Малков рассказал о реализации проекта «Рязань пешеходная», его основных объектах и локациях. В том числе благоустройстве Кремлевского сквера, Лыбедского бульвара, Нижнего городского парка, Рязанской ВДНХ, планах по ЦПКиО.

Губернатор проинформировал о перспективах создания веломаршрута и озеленения города. Он подчеркнул, что в основе проекта «Рязань пешеходная» лежит комплексный подход. Его идея: собрать все интересные и знаковые места, восстановить их и объединить пешеходными улицами. Каждую локацию наполнить смыслом.

Павел Малков отметил, что по итогам работы экспертного совета, многие важные аспекты и новации взяты регионом на вооружение. В частности, губернатор поручил проработать возможности дальнейшего благоустройства территорий под городскими мостами и создания инфраструктуры для выгула и занятий с собаками.

Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько высоко оценил работу, которая проводится в регионе по формированию комфортной городской среды и развитию пешеходного маршрута.

«Вижу значительные перемены. Работа проведена большая. В Рязанской области применяется системный подход к мероприятиям. Все основные принципы реализации программ благоустройства, рекомендации Министерства команда региона запустила в работу, и это дает результаты. С приходом в регион Малкова отношение правительства Рязанской области к реализации проекта в корне поменялось. Эксперты Совета, которые очень много видят того, что делается по стране в целом в рамках реализации проекта формирования комфортной городской среды, удивлены тому прогрессу, который есть в Рязанской области», — сказал он.

Алексей Ересько вручил Благодарности Минстроя РФ вице-губернатору Артему Бранову, министру ТЭК и ЖКХ региона Артему Уворвихвосту, а также Благодарственные письма — главам администраций муниципальных образований Рязанской области, где наиболее успешно реализуется проект ФКГС.

После совещания и презентации большого маршрута «Рязань пешеходная» члены Экспертного совета оценили результаты работы на месте. Вместе с Павлом Маковым и Алексеем Ересько они посетили Нижний и Верхний городские парки, Лыбедский бульвар, Рязанский Кремль, ВДНХ, а также осмотрели улицу Почтовую.

«Очень высокий уровень, основательный подход. Потрясает масштаб улучшений. Видно, что делается все разом, это сильно выделяет Рязанскую область», — отметил член Экспертного совета, архитектор Иван Колманок.

Положительно прокомментировала результаты член экспертного совета, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС Евгения Муринец.

Во время осмотра объектов эксперты дали ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование работы в регионе по ФКГС.