Власти России отреагировали на удар ракетами ATACMS

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование Киевом ATACMS в Брянской области — сигнал о том, что США хотят эскалации.

Власти России отреагировали на удар ракетами ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование Киевом ATACMS в Брянской области — сигнал о том, что США хотят эскалации.

Он выразил надежду, что на Западе внимательно изучают обновленную ядерную доктрину России.

Напомним, ВСУ впервые атаковали российский регион дальнобойным оружием.