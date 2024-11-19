Власти России отреагировали на удар ракетами ATACMS
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование Киевом ATACMS в Брянской области — сигнал о том, что США хотят эскалации.
Власти России отреагировали на удар ракетами ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что использование Киевом ATACMS в Брянской области — сигнал о том, что США хотят эскалации.
Он выразил надежду, что на Западе внимательно изучают обновленную ядерную доктрину России.
Напомним, ВСУ впервые атаковали российский регион дальнобойным оружием.