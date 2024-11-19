В Приокском рязанец пробил колесо в крупной яме

По словам местных жителей, квадратная яма находится на повороте между домами № 4 и № 2 на улице Октябрьской.

В Приокском рязанец пробил колесо в крупной яме. Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Рязани».

По словам местных жителей, квадратная яма находится на повороте между домами № 4 и № 2 на улице Октябрьской. Один из жителей пробил в яме колесо.

«Во время поворота скорость была низкая. Предупреждающих знаков нет. Освещение еще не включено, но уже темно. Мягко говоря, ничего не видно», — отметил водитель.

Он пояснил, что никто не знает, кому принадлежит данный участок дороги.

«Будьте осторожны и внимательны», — написал пострадавший.