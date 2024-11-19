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Скончался российский ученый, химик Сергей Губин
Ему было 87 лет.

Скончался российский ученый, химик Сергей Губин. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Ему было 87 лет.

Отмечается, что тело профессора в квартире на Ленинском проспекте нашла его супруга.

В последние годы жизни химик боролся с диагностированным у него онкологическим заболеванием.

В 1976 году Губин стал лауреатом Госпремии за работы в области применения металлоорганических соединений в электронике. В 2002 году создал и возглавил первую в России лабораторию Химии наноматериалов.