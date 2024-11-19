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Рязанская мэрия выиграла суд у подрядчика, проводившего благоустройство дворов
Управление дорожного хозяйства и транспорта подало иск к ООО «МР Девелопмент» о взыскании 82 тысяч 40 рублей за вред, причиненный бюджету.

Управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации подало иск к ООО «МР Девелопмент» о взыскании 82 тысяч 40 рублей за вред, причиненный бюджету. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области.

Как указано в публикации, Управление дорожного хозяйства и транспорта горадминистрации и ООО «МР Девелопмент» заключали контракт на выполнение работ по благоустройству двора и подъездов на улице 3 Бутырки, дом 3, корпус 4. Работы приняты истцом и оплачены в полном объеме.

Контрольно-счетная палата проверила эффективность использования средств бюджета, выделенных в 2021—2022 годах на благоустройство территорий домов.

Во время сопоставления выборочных замеров выполненных подрядчиком работ со сведениями, отраженными в акте о приемке и исполнительной документации, нашли расхождения.

Контрольно-счетная палата установила нецелевое использование бюджетных средств в сумме 82 тысяч 360 рублей. Отмечается, что подрядчик оплатил невыполненные работы.

Суд признал наличие у ООО «МР Девелопмент» неосновательного обогащения в размере 82 тысяч 360 рублей. Деньги должны вернуть.

Решение не вступило в законную силу.