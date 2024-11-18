В России в два раза выросли цены на брекеты

Это связано с санкциями. Раньше самыми востребованными были брекет-системы американского производства, теперь клиникам приходится закупать их по параллельному импорту.

В России в два раза выросли цены на брекеты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это связано с санкциями. Раньше самыми востребованными были брекет-системы американского производства, теперь клиникам приходится закупать их по параллельному импорту.

Отмечается, что сейчас российские стоматологии активно переходят на более бюджетный аналог — брекеты из Китая. Цена на них — в районе 230 тысяч. Но это стоимость только непосредственно самих металлических конструкций.