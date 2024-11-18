В Кремле высказались о разрешении США на удары по России ракетами ATACMS

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эта информация есть только в публикациях западных СМИ.

В Кремле высказались о разрешении США на удары по России дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Пока есть публикации в западных СМИ, но очевидно, что уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, чтобы еще подлить масла в огонь и спровоцировать дальнейшее нагнетание напряженности вокруг этого конфликта», — заявил представитель Кремля.