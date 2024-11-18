Газета.RU: рост цен на продукты в России превысил 50%

Отмечается, что в следующем году ситуация усугубится из-за повышения тарифов ЖКХ и ослабления рубля.

Рост цен на продукты в России превысил 50%. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на экономиста Владислава Антонова.

По его словам, реальная инфляция по продуктам составила с начала года от 50% до 100%.

Отмечается, что в следующем году ситуация усугубится из-за повышения тарифов ЖКХ и ослабления рубля.

Инфляция продолжит снижать реальные доходы населения.