Дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали из-за проблем с сосудами

75-летний художественный руководитель Театра кошек находится в отделении проблем атеросклероза.

Дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали из-за проблем с сосудами. об это сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным канала, 75-летний художественный руководитель Театра кошек находится в отделении проблем атеросклероза. Ему предстоит обследование и курс терапии.

Отмечается, что весной этого года артист перенес обширный инфаркт.

Фото: телеканал РЕН ТВ.