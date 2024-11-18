Дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали из-за проблем с сосудами
75-летний художественный руководитель Театра кошек находится в отделении проблем атеросклероза.
Дрессировщика Юрия Куклачева госпитализировали из-за проблем с сосудами. об это сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным канала, 75-летний художественный руководитель Театра кошек находится в отделении проблем атеросклероза. Ему предстоит обследование и курс терапии.
Отмечается, что весной этого года артист перенес обширный инфаркт.
Фото: телеканал РЕН ТВ.